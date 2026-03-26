Уменьшит ли Трамп поставки Украине из-за операции в Иране: у Зеленского ответили

СМИ сообщили, что Пентагон якобы рассматривает вариант перенаправить часть оружия, которое должно поступить Украине по программе PURL, на Ближний Восток. Пока нельзя говорить, что Трамп отвернулся от Украины.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что уже неоднократно были истории, что Трамп и Соединенные Штаты якобы отвернулись от войны в Украине, а с помощью будет закончено. Но не все так просто.

Встречи с американцами продолжаются

По словам Подоляка, война в Украине и война на Ближнем Востоке – "обломки" одной глобальной. Ее результаты будут определять, кто будет кем в послевоенном мире. Соединенные Штаты не могут отвернуться от этой войны, ведь тогда они фактически потеряют роль глобального лидера. Тогда правила будут диктовать другие страны.

Все это касается и ситуации с военной помощью. Украина активно взаимодействует с американскими коллегами и предлагает конкретные средства по противодействию массированным ракетно-дроновим атакам. Ни одна страна мира сейчас не имеет здесь готовых решений.

Обратите внимание! The Washington Post сообщает, что в Пентагоне рассматривают вариант перенаправить помощь для Украины на Ближний Восток. Решение еще не принято. Речь идет о ракетах для ПВО.

Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из важнейших боеприпасов американской армии, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом,

– говорится в статье.

Кроме того, Украина бесплатно не получает американское оружие. Все это является результатом договоренностей европейских партнеров с Соединенными Штатами. То же касается и разведывательной информации.

Информация, что Трамп отвернется от нас звучала уже не раз. Это создает определенное давление на нас и Европу. Вы можете агрессивно на это реагировать. А можете так как всегда. Поэтому, надо продолжать вести переговоры. Тем более у нас хорошая лоббистская группа в Европе на уровне ключевых лидеров. Единственное, чего хотелось бы от Европы – чтобы они стали жестче в отношении России. Но и здесь есть прогресс. Сегодня была информация, что Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота,

– сказал Подоляк.

