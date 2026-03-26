Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что уже неоднократно были истории, что Трамп и Соединенные Штаты якобы отвернулись от войны в Украине, а с помощью будет закончено. Но не все так просто.

Встречи с американцами продолжаются

По словам Подоляка, война в Украине и война на Ближнем Востоке – "обломки" одной глобальной. Ее результаты будут определять, кто будет кем в послевоенном мире. Соединенные Штаты не могут отвернуться от этой войны, ведь тогда они фактически потеряют роль глобального лидера. Тогда правила будут диктовать другие страны.

Все это касается и ситуации с военной помощью. Украина активно взаимодействует с американскими коллегами и предлагает конкретные средства по противодействию массированным ракетно-дроновим атакам. Ни одна страна мира сейчас не имеет здесь готовых решений.

Обратите внимание! The Washington Post сообщает, что в Пентагоне рассматривают вариант перенаправить помощь для Украины на Ближний Восток. Решение еще не принято. Речь идет о ракетах для ПВО.

Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из важнейших боеприпасов американской армии, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом,

– говорится в статье.

Кроме того, Украина бесплатно не получает американское оружие. Все это является результатом договоренностей европейских партнеров с Соединенными Штатами. То же касается и разведывательной информации.

Информация, что Трамп отвернется от нас звучала уже не раз. Это создает определенное давление на нас и Европу. Вы можете агрессивно на это реагировать. А можете так как всегда. Поэтому, надо продолжать вести переговоры. Тем более у нас хорошая лоббистская группа в Европе на уровне ключевых лидеров. Единственное, чего хотелось бы от Европы – чтобы они стали жестче в отношении России. Но и здесь есть прогресс. Сегодня была информация, что Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота,

– сказал Подоляк.

Ситуация на Ближнем Востоке