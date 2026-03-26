Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що вже неодноразово були історії, що Трамп та Сполучені Штати буцімто відвернулися від війни в Україні, а з допомогою буде закінчено. Але не все так просто.

Дивіться також Момент настав? Де й коли Путін готується відкрити другий фронт у Європі та як відповість НАТО

Зустрічі з американцями продовжуються

За словами Подоляка, війна в Україні та війна на Близькому Сході – "уламки" однієї глобальної. Її результати визначатимуть, хто буде ким у післявоєнному світі. Сполучені Штати не можуть відвернутися від цієї війни, адже тоді вони фактично втратять роль глобального лідера. Тоді правила диктуватимуть інші країни.

Все це стосується і ситуації з військовою допомогою. Україна активно взаємодії з американськими колегами та пропонує конкретні засоби щодо протидії масованим ракетно-дроновим атакам. Жодна країна світу зараз не має тут готових рішень.

Зверніть увагу! The Washington Post повідомляє, що в Пентагоні розглядають варіант перенаправити допомогу для України на Близький Схід. Рішення ще не ухвалене. Йдеться про ракети до ППО.

Пентагон розглядає питання про перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна в Ірані виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням,

– ідеться в статті.

Крім того, Україна безкоштовно не отримує американську зброю. Все це є результатом домовленостей європейських партнерів зі Сполученими Штатами. Те саме стосується і розвідувальної інформації.

Інформація, що Трамп відвернеться від нас лунала вже не раз. Це створює певний тиск на нас та Європу. Ви можете агресивно на це реагувати. А можете так як завжди. Тож, треба продовжувати вести переговори. Тим більше у нас гарна лобістська група у Європі на рівні ключових лідерів. Єдине, чого хотілося б від Європи – аби вони стали жорсткішими щодо Росії. Але й тут є прогрес. Сьогодні була інформація, що Британія буде затримувати танкери тіньового флоту,

– сказав Подоляк.

Ситуація на Близькому Сході