В Пентагоне уточнили оставшуюся сумму на военную помощь Украине

В Пентагоне сообщили, что на военную помощь Украине всего осталось 9,3 миллиарда долларов. Большая часть поддержки – в рамках программы президентских полномочий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Пентагона Пэта Райдера во время брифинга. В Минобороны США отметили, что используют все средства, которые выделили на помощь Украине.

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Сколько в США осталось средств на помощь Украине

Сейчас в США осталось 9,3 миллиарда долларов, выделенных на военную помощь Украине. Так, в рамках программы PDA (Программа президентских полномочий – Presidential Drawdown Authority) в целом есть 7,1 миллиарда долларов. Они включают 4,3 миллиарда для 2024 финансового года и 2,8 миллиарда возвращенных средств.

Кроме того, еще 2,21 миллиарда долларов доступны для выделения поддержки Украине по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины – Ukraine Security Assistance Initiative). Райдер отметил, что все средства, выделенные на помощь, будут использованы.

Как было отмечено ранее, мы продолжим быстро оказывать помощь, используя эти ресурсы, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для сдерживания и противостояния российской агрессии. Недавно были объявлены новые пакеты помощи, и в условиях неотложной ситуации на поле боя мы продолжим прилагать максимум усилий для своевременной поддержки Украины,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Райдер также отчитался о передаче Украине необходимого вооружения. Так, от принятия Конгрессом дополнительного финансирования в апреле до середины октября США поставили: