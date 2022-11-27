Великобритания передаст Украине ракеты Brimstone 2: как готовят к отправке

Недавно военные аналитики говорили о том, что Великобритания предоставит Украине не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные ракеты Brimstone 2. В воскресенье, 27 ноября, это подтвердило Минобороны страны.

В рамках очередного пакета военной помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным Силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Как отмечают, эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

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Когда Украина получит вооружение

Судя по видео, опубликованному Минобороны Британии, груз уже подготовили к отправке. По всей вероятности, высокоточные ракеты Brimstone 2 уже в Украине и вскоре их используют наши ВСУ.

Великобритания передает Украине современное вооружение: смотрите видео

Как Великобритания помогает Украине

Великобритания вскоре предоставит нашим воинам еще одну партию военной помощи, в которую войдут боевые вертолеты. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.

Борис Джонсон помог с гуманитарной помощью украинским медицинским учреждениям. В своем твиттере политик опубликовал несколько фото, где он сидит за пультом управления погрузчика и за рулем машины. Он сообщил, что транспортирует гуманитарные грузы, которые будут отправлены в Херсон.

Министр обороны Британии отметил, что его страна также пришлет дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он сказал, что они помогут Вооруженным Силам Украины обезопасить недавно освобожденную территорию.

Украинских военных в Британии обучают около 70 норвежских инструкторов. Цель – укрепить стойкость украинской обороны и способствовать развитию Вооруженных Сил.

Brimstone – это семейство управляемых ракет класса "воздух – земля". С начала полномасштабной войны Великобритания уже поставила в Украину сотни этих ракет. Модель Brimstone 2 имеет значительно большую максимальную дальность (предварительно вдвое большую дальность, чем ракеты прошлого поколения).

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