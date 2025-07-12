Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по системам Patriot и ракетам к ним

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение. Он анонсировал многоуровневую договоренность о поставках Украине систем Patriot и ракет к ним.

Украина также развивает собственное производство дронов-перехватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмм.

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Какое соглашение по Patriot готовит Украина?

В вечернем обращении Зеленский коснулся вопроса поставки Украине новых средств ПВО. Он сообщил, что идет работа над многоуровневым соглашением о предоставлении Украине систем Patriot и ракет к ним.

Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина развивает производство собственных средств ПВО, в частности дронов-перехватчиков.

Глава государства подчеркнул, что в ответ на атаки россиян Украина будет наносить удары по территории России и будет делать это асимметрично.