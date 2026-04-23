"Это дефицит": Зеленский ответил, остановились ли поставки вооружения от США

Владимир Зеленский заявил, что поставки вооружения от Соединенных Штатов не остановились. В то же время Украина все еще сталкивается с дефицитом средств ПВО.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 23 апреля.

Имеет ли Украина достаточно вооружения?

Зеленский заявил, что поставки оружия от США не прекратились, и поблагодарил партнеров за поддержку. По его словам, Украина поддерживает контакт с переговорщиками и рассчитывает на продолжение переговорного процесса с Соединенными Штатами, в том числе и в трехстороннем формате.

В то же время в контексте инициативы PURL Украина сталкивается с дефицитом, в частности речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Справка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, которая предусматривает поставки Украине критически важного вооружения через целевое финансирование закупок продукции американского производства.

Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усиливают, а тактически дефицит надо закрывать другим – другое искать источник,

– сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что помощь США через программу PURL является важной для Украины, и поблагодарил все страны, которые приобщаются к ее финансированию.

Также Зеленский отметил, что Украина работает над развитием собственной системы противовоздушной обороны в сотрудничестве с европейскими странами, которые имеют мощные оборонные компании, в частности с Норвегией, Германией и Нидерландами.

Кроме этого, по его словам, Украина планирует обсудить такое сотрудничество и со Швецией.

