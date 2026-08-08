Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Глава государства подчеркнул, что украинский военно-промышленный комплекс уже способен производить оружие дешевле, чем многие другие страны. Президент рассказал, что при условии дополнительного финансирования объем производства может удвоиться.

По его словам, для таких изменений нужны миллиарды. В то же время Зеленский убежден, что совместная работа с Европой может кардинально изменить баланс сил и обеспечить Украину всем необходимым для эффективного сопротивления.

Таких денег, как у России, которая тратит средства на войну, у Украины нет и не будет. У нас есть то, что нам нужно, при европейской помощи, при поддержке европейских стран. Но дополнительные средства исключительно на украинское производство – это то, что нужно,

– заявил Зеленский.

Именно поэтому президент подчеркнул необходимость поддержки украинского ВПК.

Что известно о последней военной помощи?

На днях украинское военное и оборонное руководство встретилось с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании. Стороны обсуждали потенциальную передачу вооружения для систем ПВО и ракет Meteor для истребителей Gripen, которые должны помочь ВСУ в борьбе с российскими самолетами-носителями УАБ.

Также член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры о расширении доступа к технологиям систем Patriot. Он заявил, что переговоры продвигаются успешно. По словам политика, эти договоренности могут позволить Украине наладить собственное производство ракет для этих систем ПВО.