Зеленский назвал страну, которая почти втрое увеличила оборонную помощь Украине в этом году

Владимир Зеленский отметил, что одна из стран-партнеров в 2025 году увеличила оборонную помощь Украине почти втрое. Это были Нидерланды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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Зеленский рассказал о помощи Нидерландов Украине

Владимир Зеленский 16 мая в Албании встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Украинский лидер поблагодарил нидерландского коллегу за решительную поддержку нашего государства.

В этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи. Ценим этот вклад в защиту жизни наших людей,

– отметил президент.

Зеленский встретился с премьером Нидерландов / Видео с аккаунта президента Украины в соцсети Х

Он также подчеркнул, что рассказал Схоофу о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле и о важности давления на страну-агрессора, чтобы достичь полного прекращения огня как первого этапа на пути к надежному миру.

"Обсудили и потребности нашей страны: укрепление ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство. Все, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей", – отметил Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский 16 мая посетил Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Глава государства встретился с рядом лидеров европейских стран, а также призвал мировое сообщество применить жесткие санкции против России в случае провала переговоров в Стамбуле.