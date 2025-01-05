Это х**ня, извините, – Зеленский пожаловался, что мир не помог Украине перед вторжением России

Президент Зеленский заявил, что США и союзники не сделали достаточно, чтобы предотвратить войну в Украине. Кроме того, политик отметил, что до вторжения стране не оказывали помощь.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал.

Смотрите также Что Келлогг может привезти в Украину: сценарии от Трампа

Зеленский о помощи Украине перед началом большой войны

Зеленский вспомнил, что США и другие страны прогнозировали российское вторжение в Украину в 2022 году. В ответ президент просил партнеров, что если они уверены в неизбежности войны, сделать две вещи: усилить Украину оружием или лучше всего усилить предпосылками, чтобы не было никакой войны. Речь идет не об оружии, а, прежде всего, о санкциях.

Зеленский призвал партнеров припугнуть Путина.

Не говорите, что будет, если он пересечет границу и будет убивать, мы введем санкции. Это х**ня. Извините, реально,

– подытожил глава государства.

Он добавил, что союзники не помогли Украине перед вторжением.