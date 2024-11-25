Военная разведка атаковала нефтебазу в Калужской области России, – источники
В результате операции ГУР Минобороны в ночь на 25 ноября был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области России. Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР. Известно, что эта нефтебаза в Калуге расположена в более чем 300 километрах от границы России с Украиной.
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На нефтебазе в Калуге вспыхнул пожар
Как сообщают источники в военной разведке, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на нефтебазе произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадали во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.
Как сообщается, объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.
Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении,
– рассказали в ГУР.
Дроны атаковали нефтебазу в Калуге: смотрите видео
К слову, ранее также сообщалось, что под атаку также попал завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Там производят радиоэлектронную аппаратуру, компоненты для ракетных и авиационных систем, оптико-электронные системы и не только.