Военная разведка атаковала нефтебазу в Калужской области России, – источники

В результате операции ГУР Минобороны в ночь на 25 ноября был поражен объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области России. Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР. Известно, что эта нефтебаза в Калуге расположена в более чем 300 километрах от границы России с Украиной.

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На нефтебазе в Калуге вспыхнул пожар

Как сообщают источники в военной разведке, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на нефтебазе произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадали во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Как сообщается, объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

Несмотря на разрушительные последствия атаки, на опубликованных видео видно, что местные жители восприняли операцию ГУР МО с энтузиазмом и в хорошем настроении,

– рассказали в ГУР.

Дроны атаковали нефтебазу в Калуге: смотрите видео

К слову, ранее также сообщалось, что под атаку также попал завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Там производят радиоэлектронную аппаратуру, компоненты для ракетных и авиационных систем, оптико-электронные системы и не только.