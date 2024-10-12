Рада расширила список лиц, которым можно подписывать контракты с ВСУ

Верховная Рада приняла закон о военной службе иностранцев и людей без гражданства. Он позволяет таким лицам заключать контракты с ВСУ.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 276 парламентариев поддержали закон под номером 12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

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Что предусматривают изменения в законодательство

Иностранные граждане, а также люди, не имеющие гражданства, смогут подписать контракты с Вооруженными Силами Украины, Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта.

Перед этим они будут вынуждены пройти специальную проверку в Центре рекрутинга иностранцев, который еще должны создать.

Проверка имеет целью выяснить:

законность пребывания иностранцев на территории Украины;

факты привлечения к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Украины;

признаки связей такого лица с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию такого лица на военную службу по контракту.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость расширения категорий лиц, которые могут заключать контракты с украинской армией, возникла из-за сложной оперативной обстановки на фронте и потребность в увеличении численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

К слову, в Комитете по вопросам нацбезопасности назвали два обстоятельства, при которых будут мобилизовать мужчин в возрасте 50 – 60 лет.