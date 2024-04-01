Кроме Новороссийского порта: может ли Россия эффективно спрятать корабли

Россияне активно ищут новые места для передислокации своих кораблей из Черного моря. Один из вариантов - строительство военно-морской базы в Абхазии. Однако она не сможет стать полноценной заменой Новороссийского порта.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, отметив, что единственное, что могут сделать с этой базой россияне – это перебросить туда корабли-катера береговой охраны ФСБ. Между тем у России всегда есть возможность затопить свой флот.

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Новая база

Россияне пытаются построить военно-морскую базу в Очамчира (Абхазия, оккупированная территория Грузии). Однако, по словам Плетенчука, такой функции, как Новороссийский порт, она на себя взять не сможет. Эта гавань не такого размера, чтобы завозить туда корабли серьезного размера.

"Конечно, можно попробовать где-то что-то припарковать, но единственное, что они могут сделать, перебросить туда корабли-катера береговой охраны ФСБ для того, чтобы немного освободить причальный фронт ближе к Керченскому проливу", – прокомментировал представитель Военно-морских сил.

Альтернативные варианты для россиян

Согласно информации грузинского телеканала Pirveli, порт, который Россия хочет использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти построили . Как утверждает Pirveli, установлено, что работы там продолжаются непрерывно.

По словам Плетенчука, можно построить что угодно и где угодно, но все это годы, капиталовложения и на самом деле не так просто. Гидротехнические сооружения не являются простыми в развитии и планировании.

"У них (россиян – 24 Канал) есть два альтернативных пути: первый – это Каспий, но не для всех единиц, потому что большие десантные корабли там не смогут пройти, второй – по советским традициям притопить флот", – отметил представитель Военно-морских сил.

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