Военно-морские силы ВСУ потопили пограничный корабль ФСБ России "Изумруд"

Военно-морские силы ВСУ провели успешную операцию у Новороссийска. В результате спецслужбы России лишились пограничного корабля "Изумруд".

Об этом 14 июля сообщили ВМС ВСУ.

Детали операции по уничтожению корабля

Украинские военные моряки отработали по пограничному сторожевому кораблю 2-го ранга ФСБ России "Изумруд". Удар был нанесен с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

По данным ВМС ВСУ, в результате поражения среди экипажа российского корабля погибли и ранены.

Именно "Изумруд" 25 ноября 2018 года принимал участие в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе,

– напомнили военные.

Справка. ПСКР "Изумруд" спустили на воду в 2014 году. Он был оборудован вертолетной площадкой, имел длину 62,5 метра, водоизмещение около 630 – 750 тонн и могло развивать максимальную скорость до 27 узлов.