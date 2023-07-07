Мобилизация продолжается: учитывают ли военно-учетную специальность во время призыва

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако призывают в ряды ВСУ в соответствии с секретными мобилизационными задачами Генштаба.

В ТЦК и СП учитывают военно-учетную специальность мобилизованных, однако есть исключения. В каких случаях ее могут не учитывать – информирует 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация идет: сколько еще продлится вручение повесток в публичных местах

Как назначают военных на должность

Следует отметить, что военно-учетная специальность - это своеобразный "диплом" для военнослужащих. Эксперты по ОО "Юридическая сотня" объяснили, что под этим понятием понимается опыт работы, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенного рода задач и обязанностей военной службы. От этих факторов зависит боеспособность армии, поэтому есть случаи, когда боец имеет военно-учетную специальность, однако должность ее не учитывает.

На назначение в должность вливает несколько критериев. Согласно Указу Президента О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины на должность военных назначают с учетом:

опыта службы,

уровня профессиональной компетентности,

личных качеств и достижений,

соответствия характеристикам должностей.

Когда военно-учетную специальность не учитывают

Если нет дефицита по определенным специальностям или доукомплектованию частей, тогда в ТЦК и СП учитывают военно-учетную специальность мобилизованного. Однако в условиях военного положения может возникнуть потребность в других специалистах, тогда военных могут назначать на должности по новой специальности с учетом приобретенного опыта.

Назначению на новую должность должно предшествовать подготовке или переподготовке военного.

Также законом предусмотрено, что не по военной специальности могут назначаться в связи с доукомплектованием ВСУ, Государственной специальной службы транспорта по приобретенному опыту службы на должности, предусмотренные штатами военного времени, по новой специальности. Однако тогда также мобилизованный должен пройти подготовку или переподготовку.

Есть еще один случай, когда назначать на должность могут без учета специальности. Это происходит при условии назначения по основной или родственной специальности лица рядового, сержантского и старшинского состава на должности сержантского и старшинского состава.

Как добиться назначения по учетной специальности

Военнослужащие могут отстоять свое право на назначение с учетом военно-учетной специальности. Для этого следует подать соответствующий рапорт с просьбой. В нем следует указать должность в соответствии со специальностью, ее деталями и аргументировать целесообразность назначения.

Однако рапорт могут отклонить. Юристы отмечают, что в условиях военного положения такие действия ТЦК и СП абсолютно законны, при необходимости доукомплектования по дефицитным специальностям.

Офицеров запаса также могут назначать не по специальности

В соответствии с действующим законодательством офицеров запаса могут назначать на должность без учета военно-учетной специальности. Это происходит:

в связи со служебной необходимостью и состоянием здоровья;

доукомплектование на равнозначные и низшие должности;

с учетом приобретенного опыта;

Кроме того, юристы отмечают, что в случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным специальностям.