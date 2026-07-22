Россия ночью совершила атаку на Украину ракетами и задействовала более 200 БПЛА

В ночь на 22 июля Россия нанесла по Украине удар 1 баллистической ракетой "Искандер-М" и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также противник запустил 216 БПЛА.

Ракеты запускались из оккупированного Крыма, а беспилотники – из России (Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск), оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму. Об этом сообщают Воздушные силы.

Что известно об атаке?

Что касается дронов, то враг запускал "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила/подавила:

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

204 вражеских БПЛА.

Воздушная атака отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Враг атаковал Север, Юг, Центр и Восток.

К сожалению, зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты "Искандер-М" и 12 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 7 точках.

Добавим, что по состоянию на 8:42 атака продолжается, в воздушном пространстве до сих пор находятся вражеские БПЛА.