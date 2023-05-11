Прохождение комиссии станет более быстрым и удобным: в Минобороны объяснили, что изменится

Заместитель министра обороны анонсировала изменения в прохождении военно-врачебной комиссии. В частности, на него можно будет записаться электронно.

Также сеть военно-врачебной комиссии будет больше. В частности, комиссии будут работать на базе гражданских учреждений здравоохранения.

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По словам Маляр, будут отдельно финансировать оплату услуг медиков, которых привлекут к проведению медосмотров, чтобы оценить пригодность к военной службе.

Что изменится в прохождении комиссии

Внедряются е-очереди записи на ВЛК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения,

– объяснила заместитель Алексея Резникова.

Кроме этого, Анна Маляр рассказала, что:

заведения здравоохранения из системы Минобороны привлекут для работы с Электронной системой здравоохранения в Украине. То есть вышеупомянутые учреждения будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности – к электронной медицинской карточке;

во время комиссии будет доступный и удобный сервис;

будет действовать горячая линия и введут информационные продукты, которые помогут военным получить помощь.

Однако замминистра обороны пояснила, что изменения будут постепенными. Со временем их будут вносить в нормативно-правовые акты, технические разработки и тестирования ресурсов.

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