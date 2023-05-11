Прохождение комиссии станет более быстрым и удобным: в Минобороны объяснили, что изменится
Источник:Анна Маляр
Заместитель министра обороны анонсировала изменения в прохождении военно-врачебной комиссии. В частности, на него можно будет записаться электронно.
Также сеть военно-врачебной комиссии будет больше. В частности, комиссии будут работать на базе гражданских учреждений здравоохранения.
Важно Реформа ВЛК: в Раде объяснили, что она означает и какие изменения следует ожидать
По словам Маляр, будут отдельно финансировать оплату услуг медиков, которых привлекут к проведению медосмотров, чтобы оценить пригодность к военной службе.
Что изменится в прохождении комиссии
Внедряются е-очереди записи на ВЛК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения,
– объяснила заместитель Алексея Резникова.
Кроме этого, Анна Маляр рассказала, что:
- заведения здравоохранения из системы Минобороны привлекут для работы с Электронной системой здравоохранения в Украине. То есть вышеупомянутые учреждения будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности – к электронной медицинской карточке;
- во время комиссии будет доступный и удобный сервис;
- будет действовать горячая линия и введут информационные продукты, которые помогут военным получить помощь.
Однако замминистра обороны пояснила, что изменения будут постепенными. Со временем их будут вносить в нормативно-правовые акты, технические разработки и тестирования ресурсов.
Изменения в работе ВЛК: последние новости
- В начале мая Верховная Рада проголосовала за поправки в законы о работе ВЛК. Тогда Анна Маляр объясняла, что они упрощают все, что могут упростить.
- Уже 7 мая стало известно, что в Украине запустили электронные очереди на военно-врачебную комиссию. Согласно им, начальник медицинской части сможет заранее записывать военного на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту на определенный день и время.
- Анна Маляр объясняла, что электронная очередь действует как пилотный проект в Львове, Харькове, Виннице, Киеве и Одессе. Однако в планах перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронными очередями.