Военное давление: как в СНБО объясняют действия России вблизи границы Украины
Источник:Укринформ
На Украину надвигается новая волна дестабилизации. В частности, государство-агрессор продолжит оказывать давление с помощью военной силы.
Ситуацию на границе Украины и России прокомментировал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко.
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СНБО о ситуации на границе с Россией
Он считает, что реальное вовлечение вооруженных сил России возможно, скорее всего, только после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и будут запущены процессы фрагментации Украины.
Однако постоянные военные маневры у границ Украины и угроза проведения наступательных операций постепенно превращаются в инструмент постоянного поддержания атмосферы нервозности в Украине,
– отметил Демченко.
По словам заместителя секретаря СНБО, Россия будет манипулировать ситуацией по безопасности на линии соприкосновения. Контролируя так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса", российская сторона имеет арсенал механизмов для того, чтобы управлять уровнем эскалации.
В то же время Россия искусственно подпитывает конфликт на Востоке Украины, поставляя оружие, финансируя временно оккупированные территории и осуществляя прямое управление марионеточными администрациями.
Информация о скоплении войск России: что известно
- Издание Politico обнародовало новые спутниковые фотографии с украинской границы. Они якобы свидетельствуют о том, что Россия снова стягивает туда войска и технику.
- Кроме того, ранее несколько источников, в частности The Washington Post, писали, что в последние недели Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной.
- В то же время в разведке Минобороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространение западными СМИ таких данных "сознательной дезинформацией".
- Впоследствии у Владимира Зеленского объяснили, что у границы произошли "не столько количественные, сколько качественные изменения", то есть определенное усиление там таки продолжается.