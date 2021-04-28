В США заявили, что в ближайшее время усиления напряженности на границе России и Украины не будет. Это связано с тем, что Москва выводит свои войска.

Ситуация у границ Украины пока стабильная. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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Сейчас мы не ожидаем ничего драматического или неизбежного в ближайшем будущем,

– подчеркнул Милли.

В то же время исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что отвод российских войск от восточной границы Украины пока не наблюдают. Военная техника, мол, будет находиться в Воронежском лагере до осени. Он подчеркнул, что Россия готовится к серьезному сопротивлению.

Главное об отводе российских войск

Почти месяц Россия стягивала свои войска во временно оккупированные Донбасс и Крым, а также к границе. Это вызвало беспокойство у Киева и мира. Президент США Джо Байден говорил, что поддержит Украину в случае эскалации.

Евросоюз и Штаты призвали Россию снизить напряжение и забрать свои войска с границы.

22 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и западных округ. Они возвращаются к местам постоянной дислокации.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что Москва отводит войска с оккупированного полуострова. В то же время на восточных границах ситуация не изменилась.

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