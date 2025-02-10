Можно взять карты Таро, – Юсов об информации, что "через 3 месяца не продлят военное положение"

Андрей Юсов прокомментировал заявления отдельных народных избранников о том, что якобы через три месяца не продлят военное положение.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины высказался в интервью YouTube-каналу "Дайджест Блауша", сообщает 24 Канал.

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Военное положение в Украине

У Юсова спросили относительно заявлений отдельных нардепов, что якобы за три месяца не будут продолжать военное положение.

На это представитель ГУР ответил, что "могли бы еще взять колоду карт таро, можно было бы магический шар взять".

"Я понимаю, что, вероятно, и эти народные депутаты горячо болеют за судьбу Украины, но в то же время они политики и проводят коммуникацию учитывая собственные политические перспективы и с целью привлечь к себе внимание", – ответил Юсов.

Он подчеркнул, что ГУР ориентируется на реальные факты и официальные сообщения.

"Когда они будут, будем говорить предметно. Прогнозы остаются только прогнозами, даже когда мы говорим о синоптиках и прогнозе погоды", – резюмировал Юсов.