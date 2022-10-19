По законам военного времени: к чему Путин готовит Россию и чего ждать украинцам

Месяца не прошло с момента "праздника аннексии" и истерического вопля "айда", а Россия уже официально признает, что не способна удержать под своим контролем оккупированные украинские земли.

Несколько дней российские пропагандисты тайно сообщали об очередном заседании Совбеза России и едва ли не исторических решениях Путина. Большинство экспертов ожидали объявления полноценного военного положения и отказ от термина "частичная" в пользу полной мобилизации, происходящей в России.

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Путин с серьезным лицом объявил о военном положении на территории оккупированных россиянами частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Что это значит и почему это на самом деле замыливание глаза – читайте в материале 24 канала.

Что это было

Начнем с того, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожские области – являются неотъемлемыми частями суверенной Украины, а Путин и никто другой в России не имеет никакого права что-либо о них заявлять и объявлять. Части этих областей являются временно оккупированными территориями, однако это ничего не меняет с точки зрения права.

Украина ввела военное время на всей территории государства еще 24 февраля 2022 года и именно согласно этому решению там все должно происходить.

Объявление россиянами полноценного военного положения было бы уместно в Белгородской и Воронежской областях или в Краснодарском крае. Эти территории сейчас активно обстреливают воины армии России, а когда не могут запустить ракеты по гражданским домам своих сограждан, то таранят их самолетами. При этом Россия не включает там даже воздушные тревоги, а это доказывает, что это не "злые украинцы стреляют", а ведется полноценный "дружеский огонь" и иногда "артиллерия бьет по своим".

В этих и других приграничных с Украиной территориях, а также во временно оккупированных Крыму и Севастополе будет введен причудливый "средний уровень реагирования".

Как толкуют "средний уровень реагирования" российские законы:

усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

Временное отселение жильцов в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда из нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их осмотра;

Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для обороны.

Как это будет работать Все то же, что раньше было чуть ли не по всей России, просто сейчас оно имеет название. Конечно, к этому прибавятся традиционные для россиян "перегибы на местах", бардак, коррупция, произвол людей в мундирах и кадыровских тик-токеров, а еще – долгожданное официальное "закрытие Крыма" и не менее долгожданное завершение "частичной мобилизации" и начало не частичной.



Вот так тихонько Путин дает почувствовать, что такое настоящая война, все большее количество собственных подданных. И, конечно, этим он приближает свой конец.

Секрет Полишинеля

Оккупированные Россией украинские территории сейчас являются местом активных боевых действий, а потому априори живут в условиях военного времени – в российской оккупации. Сейчас там установлены террористические порядки, жители оккупированных городов фактически заложниками россиян, а сами россияне там совершили немало военных преступлений.

Таким образом, даже для оккупантов слова Путина ничего особенно не меняют, а могут даже в их глазах стать некой индульгенцией и разрешением на геноцид.

Подмена понятий

Оккупанты давно сами себе позволили похищать на захваченных территориях людей и "мобилизовывать" их в армию (т.е. на верную смерть). Впрочем, этот процесс уже давно продолжается на Донбассе (там, похоже, забрали и утилизировали почти всех мужчин), теперь, по мнению российских стратегов, пришел черед подхватить эстафету для Херсонской и Запорожской областей, но там "мобилизация провалена полностью". А оккупанты и так не сдерживали свою жестокость и действовали так, как предполагает их видение "военного времени".

Путин только в сентябре торжественно объявил, что оккупированные украинские земли теперь – Россия, потом российские патриоты ожидали, что теперь они наконец-то "начнут", ведь до этого просто еще не начинали (но уже потеряли погибшими десятки тысяч воинов).

Впоследствии выяснилось, что это лишь игра слов и блеф, ядерный шантаж провалился, а единственным ответом стали атаки иранских дронов и ракетный террор, которые должны были спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине, но ускорили поставки современных ПВО в промышленных количествах.

Теперь же Путин словами о "военном положении" предлагает активнее умирать за "новые российские земли".

А это значит, что из России сбегут еще больше людей, однако еще больше бедолаг силой мобилизуют и отправят умирать в Украину под лозунгом защиты неизвестно чего. И, что самое главное для россиян, ни за что, ведь обещанных денег за службу они не получат.

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Сейчас только за 65 тысяч "двухсотых" захватчиков Кремль должен выплатить их семьям 455 миллиардов рублей. Конечно, таких денег нет, поэтому российская агрессия все больше напоминает аферу МММ, где вместо рекламы с Леней Голубковым есть попытка впарить им патриотизм. Неизменен только один из младших операторов процесса – бывший звеньевой донецкого филиала "лохотрон" господин Пушилин.

Иллюзия контроля

Путин этим заявлением делает вид, что контролирует ситуацию и будто даже объявляет правила игры, однако, это просто чушь. На самом деле инициативой, а значит, и привилегией объявлять правила владеет ВСУ, а потому будет все так, как решит Киев. Других вариантов нет.

Фактически, сейчас Россия просто признала, что не может защитить оккупированные земли и не может выполнить свое программное обещание "мы здесь навсегда" – сейчас россиян ждут "непростые решения" и новые "шаги доброй воли". Однако сейчас они будут осуществляться уже в "условиях военного времени".

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