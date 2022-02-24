В Украине ввели военное положение: что это значит для граждан
Президент Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении в Украине военного положения из-за нападения России. Что это значит и что будет дальше – в нашем материале.
По закону, президент Украины Владимир Зеленский теперь должен издать приказ о введении военного положения, объясняет 24 канал.
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Указ должен объяснять:
- необходимость введения военного положения;
- границы территории, где вводится военное положение, время введения и срок, на который оно вводится (ограничения по сроку действия военного положения в законе не прописаны);
- задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения с указанием срока этих ограничений.
Что такое военное положение?
В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Его могут ввести на территории всей Украины или отдельных ее местностях.
Основаниями для введения военного положения может стать как вооруженная агрессия или угроза нападения, так и опасность государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Для предотвращения таких угроз соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления во время военного положения предоставляются необходимые полномочия.
В условиях правового режима военного положения возможно временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц. Каких именно – в каждом отдельном случае определяет президент.
После получения указа президента у Верховной Рады будет два дня, чтобы рассмотреть и принять решение о его утверждении.
Утвержденный указ немедленно объявляется через средства массовой информации.
После того Украине нужно будет через Генерального секретаря ООН сообщить о параметрах введенного чрезвычайного положения в государстве, поскольку она является участником Международного пакта о гражданских и политических правах.
Что ограничивает военное положение
На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.
В случае эскалации военных действий или вторжения российских войск они должны сделать все необходимое, чтобы обезопасить людей и позволить военным эффективно работать.
Что запрещено во время действия режима военного положения / инфографика 24 канала
По закону военная администрация, под управление которой перейдут области, где будет введено военное положение, может:
- вводить трудовую повинность для отдельных категорий трудоспособных лиц, которые не привлечены к обеспечению жизнедеятельности людей, обороны и не забронированы за предприятиями, учреждениями и организациями;
- вводить комендантский час;
- устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
- использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;
- проверять документы лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией.
- устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;
- запрещать торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, а также оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами;
- вводить в случае необходимости нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;
- устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений;
- проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей, если возникает угроза их повреждения или уничтожения, в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.
- издавать приказы (распоряжения) об отстранении от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций без сохранения заработной платы за ненадлежащее исполнение ими обязанностей;
- в случае невыполнения мер правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи;
- принудительно отчуждать имущество, в том числе то, что находится в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца.
Что запрещено на время действия военного положения
Режим военного положения также содержит ряд ограничений:
- нельзя прекратить полномочия президента, правительства, Верховной Рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование;
- запрещено менять Конституции Украины и Крыма;
- запрещено проведение любых выборов и референдумов;
- нельзя ограничить полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия;
- нельзя ограничить права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины. Речь идет, в частности, о равных правах, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, праве на свободу и личной неприкосновенности;
- нельзя использовать режим военного положения как основание для применения пыток, жестокого обращения или наказания, унижающих человеческое достоинство;
Кроме того, во время действия военного положения населению могут запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Также уполномоченные органы имеют право регулировать работу поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, учреждений культуры и СМИ. Кроме того, они могут запретить передачу информации через компьютерные сети.
Когда в Украине действовало военное положение
В новейшей истории Украины военное положение вводили только один раз – с 26 ноября по 26 декабря 2018 года. Его ввели после того, как в Керченском проливе Россия обстреляла три украинских военных катера и захватила более 20 наших моряков.
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Военное положение действовало в десяти областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Винницкой. Права украинцев на время действия военного положения не ограничивали.