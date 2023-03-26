По какой процедуре происходит выезд волонтеров за границу

В стране продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы государства. Однако такое право имеют волонтеры.

Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Как волонтеру выехать за границу – рассказываем дальше.

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Для выезда волонтеры должны получить специальное разрешение

Только Министерство Инфраструктуры и военные администрации могут принимать решение о разрешении на пересечение границ водителей и волонтеров. Выезд согласовывается только при наличии соответствующего обоснования, в котором будут четко определены объемы грузов и количество транспортных средств, необходимых для перевозки.

Его нужно предоставить в виде писем. Их могут написать:

Военные,

работники правоохранительных органов;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители и адресаты гуманитарной помощи.

Заметим, что водители и волонтеры, имеющие необходимые документы и разрешение на выезд за границу, имеют право находиться там в течение 30 календарных дней с момента первого пересечения границы. Впрочем, если цель выезда меняется или волонтеры превышают срок пребывания за пределами страны, разрешение на выезд отменяется в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений.

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