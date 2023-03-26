По какой процедуре происходит выезд волонтеров за границу
В стране продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы государства. Однако такое право имеют волонтеры.
Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Как волонтеру выехать за границу – рассказываем дальше.
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Для выезда волонтеры должны получить специальное разрешение
Только Министерство Инфраструктуры и военные администрации могут принимать решение о разрешении на пересечение границ водителей и волонтеров. Выезд согласовывается только при наличии соответствующего обоснования, в котором будут четко определены объемы грузов и количество транспортных средств, необходимых для перевозки.
Его нужно предоставить в виде писем. Их могут написать:
- Военные,
- работники правоохранительных органов;
- военные администрации;
- медицинские заведения;
- отправители и адресаты гуманитарной помощи.
Заметим, что водители и волонтеры, имеющие необходимые документы и разрешение на выезд за границу, имеют право находиться там в течение 30 календарных дней с момента первого пересечения границы. Впрочем, если цель выезда меняется или волонтеры превышают срок пребывания за пределами страны, разрешение на выезд отменяется в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений.
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Военный учет украинцев за границей: что знать
- Дипучреждения обязаны вести военный учет украинцев за границей. Закон предусматривает, что такие ведомства должны способствовать возвращению украинцев домой во время военного положения.
- В то же время, этот механизм еще не прописан в постановлении Кабмина. Это означает, что пока неизвестно, как будет происходить процесс "содействия". Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на учет.
- В течение 7 дней после этого дипучреждение должно передать соответствующие данные о призывнике, военнообязанном или резервисте районным или городским ТЦК и СП и органам СБУ. Списки будут хранить 5 лет, в них будут указаны личные данные, заграничный адрес, дата взятия на консульский учет или снятие с него и военкомат в Украине.