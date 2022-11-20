Что нельзя брать в поезд во время военного положения: краткая видеоинструкция

С началом полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. Во время него предполагается усиленная проверка граждан.

Речь идет о различных локациях, в частности, и в транспорте. Укрзализныця продолжает работать и украинцы активно пользуются услугами перевозчика. Впрочем, им надо знать, что существует определенный список вещей, которые запрещено брать с собой в поезд. Об этом рассказал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Поезда и вокзалы – территория безопасности. Во время военного положения пассажиров проверяют в усиленном режиме, поэтому следует знать, какие вещи запрещено брать с собой в поездку,

– говорится в сообщении.

УЗ просит не перевозить:

огнестрельное оружие, патроны или спецсредства (если вы не военное или если оружие не зарегистрировано);

взрывчатку;

холодное оружие без разрешения на него (исключение – кухонные, спортивные или охотничьи ножи);

наркотики, психотропы и ядовитые вещества;

самовозгорающиеся и легковоспламеняющиеся вещества;

радиоактивные вещества;

газовые баллоны, бывшие в употреблении.

Отмечается, что за нарушение правил – штраф или уголовная ответственность. Пронести их незамеченными не удастся, ведь действует система обыска и проверки на металлодетекторе.

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Что можно требовать в поезде бесплатно

Покупая билет "Укрзализныци", не все пассажиры знают, какие бесплатные услуги имеют право получить. Их стоимость заложена в цену билета, как бумажного, так и электронного. Да, в УЗ назвали эти вещи: