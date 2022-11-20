Что нельзя брать в поезд во время военного положения: краткая видеоинструкция

20 ноября 2022 , 13:06
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Источник:

телеграм-канал SPRAVDI

С началом полномасштабного вторжения России в Украину было введено военное положение. Во время него предполагается усиленная проверка граждан.

Речь идет о различных локациях, в частности, и в транспорте. Укрзализныця продолжает работать и украинцы активно пользуются услугами перевозчика. Впрочем, им надо знать, что существует определенный список вещей, которые запрещено брать с собой в поезд. Об этом рассказал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Поезда и вокзалы – территория безопасности. Во время военного положения пассажиров проверяют в усиленном режиме, поэтому следует знать, какие вещи запрещено брать с собой в поездку,
– говорится в сообщении.

УЗ просит не перевозить:

  • огнестрельное оружие, патроны или спецсредства (если вы не военное или если оружие не зарегистрировано);
  • взрывчатку;
  • холодное оружие без разрешения на него (исключение – кухонные, спортивные или охотничьи ножи);
  • наркотики, психотропы и ядовитые вещества;
  • самовозгорающиеся и легковоспламеняющиеся вещества;
  • радиоактивные вещества;
  • газовые баллоны, бывшие в употреблении.

Отмечается, что за нарушение правил – штраф или уголовная ответственность. Пронести их незамеченными не удастся, ведь действует система обыска и проверки на металлодетекторе.

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Что можно требовать в поезде бесплатно

Покупая билет "Укрзализныци", не все пассажиры знают, какие бесплатные услуги имеют право получить. Их стоимость заложена в цену билета, как бумажного, так и электронного. Да, в УЗ назвали эти вещи:

  • Пассажиры имеют право бесплатно пользоваться туалетами на железнодорожных вокзалах и станциях, по которым курсирует поезд.
  • Каждый пассажир имеет право обратиться к проводнику за бесплатным кипятком, если это необходимо. Согласно закону, перевозчик обязан снабжать пассажиров питьевой водой.
  • Пассажир имеет право бесплатно пользоваться холодильником и микроволновкой, которые есть в купе проводника.
  • В случае необходимости пассажиры могут получить доступ к бесплатной аптечке, обычно имеющейся у проводника.
  • Если пассажир опасается высоты или чувствует себя некомфортно на верхней полке, он имеет право бесплатно получить специальные ремни безопасности. Если этот ремень окажется недостаточно прочным, пассажир может попросить его заменить.
  • В правилах перевозки граждан железнодорожным транспортом отмечено, что пассажир вправе не сдавать постельное белье после использования. Поскольку это входит в обязанности проводника.
  • Пассажир, который по какой-либо причине проехал свою остановку, имеет право бесплатно вернуться назад. Для этого необходимо обратиться к начальнику поезда и предъявить билет. После чего будет составлен соответствующий акт о продлении действия билета, благодаря которому пассажир сможет бесплатно добраться до конечного пункта назначения, указанного в его билете.
  • Если купе оборудовано кондиционером, но оно оказалось неисправным, каждый пассажир, предварительно предупредив проводника, имеет право пересесть в вагон с рабочим кондиционером, при условии наличия там свободных мест.
  • Пассажиры не обязаны ни с кем делиться своими полками, ведь право для использования нижнего места для ручной клади имеет проезжающий на нижней полке пассажир, а верхнего – пассажир, проезжающий на верхней полке.

Этими услугами можно пользоваться на протяжении поездки совершенно бесплатно.

Автор: Марта Касіянчук