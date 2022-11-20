Мовиться про різні локації, зокрема, і в транспорті. Укрзалізниця продовжує працювати і українці активно користуються послугами перевізника. Втім, їм треба знати, що існує певний перелік речей, які заборонено брати з собою в потяг. Про це розповів Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Потяги та вокзали – територія безпеки. Під час воєнного стану пасажирів перевіряють у посиленому режимі, тому слід знати, які речі заборонено брати з собою у поїздку,

– йдеться у повідомленні.

УЗ просить не перевозити:

вогнепальну зброю, набої або спецзасоби (якщо ви не військовий або якщо зброя не зареєстрована);

вибухівку;

холодну зброю без дозволу на неї (виняток – кухонні, спортивні або мисливські ножі);

наркотики, психотропи та отруйні речовини;

самозаймисті та легкозаймисті речовини;

радіоактивні речовини;

газові балони, які були у вжитку.

Зауважується, що за порушення правил – штраф або й кримінальна відповідальність. Пронести їх непоміченими не вдасться, адже діє система обшуку та перевірки на металодетекторі.

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Що можна вимагати в потязі безплатно

Купуючи квиток "Укрзалізниці", не всі пасажири знають, які безплатні послуги мають право отримати. Їхня вартість закладена у ціну квитка, як паперового, так і електронного. Так, в УЗ назвали ці речі: