При каких условиях военнослужащие могут уволиться из ВСУ

В стране продолжается военное положение и полномасштабная борьба с врагом. Военнослужащие ВСУ имеют право на увольнение со службы, если их причины подпадают под основания, определенные Законом.

Каковы основания для увольнения со службы в условиях военного положения, рассказал адвокат Богдан Пересада. Исчерпывающий список читайте дальше в материале 24 Канала.

Читайте также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

На каких основаниях военные могут уволиться со службы

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть ряд причин, которые считаются уважительными для увольнения из ВСУ в военное время. Если военный или военная подпадают хотя бы под одно из оснований, они имеют право собрать соответствующие документы и обратиться с рапортом к командованию.

Какие бывают основания для увольнения со службы:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, предусматривающего лишение или ограничение свободы, или лишение воинского звания;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

В последнем пункте может говориться о:

воспитании ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитании ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимость), острыми или хроническими заболеваниями почек, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи;

необходимости постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком или родителями (своими или жены, мужа);

если жена (муж) или один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы;

необходимости осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

необходимости осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

необходимости осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять уход;

военнослужащей в связи с беременностью;



военнослужащих, находящиехя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

одном один из супругов, если вместе проходят военную службу и имеют ребенка (детей) младше 18 лет;

военнослужащих, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

если на иждивении у военнослужащего трое и более детей в возрасте до 18 лет.

К слову, раньше 24 Канал рассказывал, каким является предельный возраст для военнообязанных по разным категориям. В частности, для военных высшего офицерского состава в особый период этот возраст составляет 65 лет.