Які є підстави для звільнення зі служби в умовах воєнного стану, розповів адвокат Богдан Пересада. Вичерпний перелік читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
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На яких підставах військові можуть звільнитися зі служби
Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" є ряд причин, які вважаються поважними для звільнення із ЗСУ у воєнний час. Якщо військовий чи військова підпадають бодай під одну з підстав, вони мають право зібрати відповідні документи й звернутися із рапортом до командування.
Які бувають підстави для звільнення зі служби:
- досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- за станом здоров’я – на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
- у зв’язку з набранням чинності обвинувального вироку суду, який передбачає позбавлення чи обмеження волі, або позбавлення військового звання;
- через сімейні обставини або інші поважні причини.
В останньому пункті може мовитися про:
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежність), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;
- необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками (своїми або дружини, чоловіка);
- якщо дружина (чоловік) чи один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи;
- необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;
- військовослужбовиці у зв’язку з вагітністю;
- військовослужбовиці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
- хтось один із подружжя, якщо разом проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
- військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- якщо на утриманні у військовослужбовця троє і більше дітей віком до 18 років.
До слова, раніше 24 Канал розповідав, яким є граничний вік для військовозобов’язаних за різними категоріями. Зокрема для військових вищого офіцерського складу в особливий період цей вік становить 65 років.