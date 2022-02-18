Военное преступление и эскалация, – Резников прокомментировал обстрелы в Станице Луганской
Российские наемники 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Алексей Резников назвал это военным преступлением и эскалацией со стороны России.
Соответствующее заявление об обстрелах войсками оккупанта гражданских объектов на Донбассе глава Министерства обороны Алексей Резников сделал 18 февраля в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.
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Резников об обстреле Станицы Луганской
Министр отметил, что обычно со стороны боевиков фиксировали от 2 по 5 нарушений перемирия за сутки, были дни, когда войска оккупанта сохраняли "тишину". Однако за сутки 17 февраля враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 – из запрещенного минскими договоренностями оружия.
Резников подчеркнул, что, несмотря на открытие огня по всей линии соприкосновения, главным объектом атаки стали гражданские здания.
Это военное преступление и откровенная провокация, о возможности которой мы неоднократно предупреждали, как о возможном направлении эскалации,
– объяснил министр.
Он добавил, что убежден, что одной из причин этой провокации именно 17 февраля было проведение заседания Совбеза ООН, которое было посвящено минским договоренностям. Резников обратил внимание, что это – традиционная тактика российской стороны.
Министр напомнил, что Москва после этого распространяла фейк, что это якобы "Вооруженные силы Украины совершили обстрел". Однако подчеркнул, что ложь государства-агрессора удалось очень быстро опровергнуть.
Он также заверил, что Украина действовала в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Резников об обстрелах Станицы Луганской: смотрите видео
Обстрелы оккупантов на Донбассе: коротко
- Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. В результате нарушений режима перемирия пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.
- Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время были дети и персонал.
- Министерство иностранных дел Украины сразу же отреагировало на обстрел. Там отметили серьезное нарушение минских соглашений со стороны России. Партнеров призвали немедленно осудить инцидент.
- Владимир Зеленский назвал обстрел садика большой провокацией со стороны пророссийских сил.
- Запад также выступил с осуждением действий оккупанта и призывами прекратить обстрелы.