Відповідну заяву щодо обстрілів військами окупанта цивільних об'єктів на Донбасі очільник Міністерства оборони Олексій Резніков зробив 18 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

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Резніков про обстріл Станиці Луганської

Міністр зазначив, що зазвичай зі сторони бойовиків фіксували від 2 по 5 порушень перемир'я за добу, були дні, коли війська окупанта зберігали "тишу". Однак за добу 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Резніков наголосив, що, попри відкриття вогню по всій лінії зіткнення, головним об'єктом атаки стали цивільні будівлі.

Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий напрям ескалації,

– пояснив міністр.

Він додав, що переконаний, що однієї із причин цієї провокації саме 17 лютого було проведення засідання Радбезу ООН, яке було присвячене мінським домовленостям. Резніков звернув увагу, що це – традиційна тактика російської сторони.

Міністр нагадав, що Москва після цього поширювала фейк, що це нібито "Збройні сили України здійснили обстріл". Однак наголосив, що брехню держави-агресорки вдалося дуже швидко спростувати.

Він також запевнив, що Україна діяла відповідно до досягнутих домовленостей.

Резніков про обстріли Станиці Луганської: дивіться відео

Обстріли окупантів на Донбасі: коротко