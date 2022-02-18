Відповідну заяву щодо обстрілів військами окупанта цивільних об'єктів на Донбасі очільник Міністерства оборони Олексій Резніков зробив 18 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.
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Резніков про обстріл Станиці Луганської
Міністр зазначив, що зазвичай зі сторони бойовиків фіксували від 2 по 5 порушень перемир'я за добу, були дні, коли війська окупанта зберігали "тишу". Однак за добу 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
Резніков наголосив, що, попри відкриття вогню по всій лінії зіткнення, головним об'єктом атаки стали цивільні будівлі.
Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали, як про можливий напрям ескалації,
– пояснив міністр.
Він додав, що переконаний, що однієї із причин цієї провокації саме 17 лютого було проведення засідання Радбезу ООН, яке було присвячене мінським домовленостям. Резніков звернув увагу, що це – традиційна тактика російської сторони.
Міністр нагадав, що Москва після цього поширювала фейк, що це нібито "Збройні сили України здійснили обстріл". Однак наголосив, що брехню держави-агресорки вдалося дуже швидко спростувати.
Він також запевнив, що Україна діяла відповідно до досягнутих домовленостей.
Резніков про обстріли Станиці Луганської: дивіться відео
Обстріли окупантів на Донбасі: коротко
- Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. У результаті порушень режиму перемир'я постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.
- Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.
- Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод зі сторони Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.
- Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією зі сторони проросійських сил.
- Захід також виступив зі засудженням дій окупанта та закликами припинити обстріли.