Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду ВСУ. В селе Торское Донецкой области российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли местного жителя, который ехал на велосипеде.

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Оккупанты сознательно расстреляли гражданского

Однако украинские защитники быстро отплатили врагу – всех причастных было ликвидировано.

То, что россияне – убийцы и уроды, уже давно не секрет. Но не часто удается снять их бесчеловечные поступки в прямом эфире. На этот раз удалось – россияне в Торском расстреляли гражданского, причем абсолютно сознательно, с добиванием,

– сообщили военные.

По данным бригады, россияне целенаправленно открыли огонь по безоружному мужчине, который ехал по дороге на велосипеде.

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Украинским бойцам удалось оперативно уничтожить трех оккупантов, причастных к преступлению.

Суд не понадобится – сработала мгновенная карма. Всех трех тварей ликвидировали наши пилоты ББС и артиллеристы, которые продемонстрировали блестящую меткость по живой силе,

– добавили в бригаде.

Напомним, обстрелы гражданского населения являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Россия регулярно прибегает к таким преступлениям, за которые обязательно понесет ответственность.