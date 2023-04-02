Избиение военного в Хмельницком: горсовет хочет запретить УПЦ МП пользоваться землей
Источник:Александр Симчишин
В хмельницком соборе представители УПЦ МП избили военного. На это уже успели отреагировать в городском совете.
Так, мэр Хмельницкого Александр Симчишин считает, что УПЦ МП должна быть запрещена по всей Украине. В скором времени в городе планируют запретить прокремлевским священникам пользоваться землей.
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Как горсовет Хмельницкого отреагировал на избиение военного
По словам Симчишина, на внеочередной сессии горсовета прекратят использование УПЦ МП всеми земельными участками на территории громады. Это решение инициируют также для областного и районного советов.
Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком, должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБешное гнездо,
– заявил городской голова.
Мэр города считает, что все, кто избил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, составившие протокол на военного, – уволены.
"После таких событий те священники, которые имеют хоть часть украинского, обязаны немедленно выйти из ФСБешной структуры", – добавил Симчишин.
Кстати, появилось обращение первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина по поводу избиения военного в хмельницком храме.
Священники УПЦ МП напали на военного: что известно
- 2 апреля в хмельницком храме священники УПЦ МП напали с кулаками на украинского военного. Пострадавшим оказался Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.
- В УПЦ МП назвали инцидент провокацией. По их словам, мужчина не военный и первым напал на священнослужителя.
- Позже стало известно, что хмельницкий священник написал заявление в полицию о якобы нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе.
- По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием.
- Рыбчинский также рассказал, что когда полиция спросила военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он якобы сказал, что не имеет никакого отношения.
- Отметим, что в полиции открыли несколько уголовных производств и одно из них – по поводу пострадавшего военного.