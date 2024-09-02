На Львовщине военный ударил ножом своего побратима

На Львовщине взяли под стражу военного, который пырнул ножом солдата. Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт.

Инцидент случился 23 августа на территории палаточного городка одной из воинских частей.

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Что известно

Уроженец Полтавщины, который проходит военную службу в звании солдата, во время внезапного конфликта набросился с ножом на другого солдата. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении военного возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.

Яворивский райсуд уже избрал задержанному меру пресечения – его арестовали на два месяца без права внесения залога. Досудебное расследование дела продолжается.

К слову, 15 августа в Доброводах мужчина в военной форме расстрелял людей возле местной школы.