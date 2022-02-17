На военном полигоне под Ровно нашли тело пропавшего контрактника

17 февраля 2022 , 09:56
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Источник:

полиция Ровненской области

На территории ровненского полигона 16 февраля обнаружили тело неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось, что это 28-летний контрактник, находившийся в розыске.

Признаков насильственной смерти у военного нет

О найденном теле полицейским сообщил дежурный части в два часа дня. На место происшествия сразу выехали правоохранители.

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Погибший был жителем Волынской области. Он проходил службу по контракту на Житомирщине, а в Ровненскую область приехал на учебный курс.

С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы. В последний раз мужчину видели в поселке Тучин.

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты – после судебно-медицинской экспертизы,
– рассказали в полиции.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье об исчезновении лица без вести.

Похожий инцидент в Николаеве

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского 3 февраля нашли повешенным мужчину. Впоследствии выяснилось, что покончил с собой морпех-контрактник родом из Черкасщины. Никакой записки возле него не было.

Тело мужчины было направлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Однако уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве.

Автор: Софія Мінджоса