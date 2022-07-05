Военнообязанные не должны покидать место жительства без разрешения руководителя ТЦК, – Генштаб

Военнообязанных ожидает очередное ограничение во время военного положения. Теперь они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования.

Речь идет о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующей с 1992 года. А об ограничениях, которые ожидают военнообязанных, сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также Новое ограничение для военнообязанных, 36 350 уничтоженных оккупантов: основное за 132 день войны

Военнообязанные должны получить разрешение

Закон предусматривает, что во время военного времени, а оно у нас продлено до 23 августа, выезд без разрешения запрещается:

призывникам;

военнообязанным;

резервистам.

Они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 суток до года. Все будет зависеть от категории военнообязанного.

Сейчас проводится рассмотрение налаживания вопросов, связанных с временно перемещенными лицами. Им, подчеркивают в Генштабе, необходимо систематически пересекать административные границы то ли в связи со службой, то ли в связи с личной необходимостью.

Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны. Вместе служим и работаем на Победу!,

– подчеркивают в Генштабе.

Отметим, что едва ли не первыми о получении соответствующего разрешения заговорили в Запорожской области. Соответствующее сообщение ОВА распространила после обеда 4 июля. В нем жителям региона сообщили как о введении ограничения, так и об условиях, которых должны придерживаться военнообязанные.

Напомним, что ранее мы рассказывали об отсрочке от мобилизации. В частности говорилось о том, предусмотрена ли она для студентов, которые заканчивают бакалавриат и планируют в дальнейшем поступать в вуз.

Можно ли получить отсрочку, если заканчиваешь обучение

К сожалению, законодательство этого не предусматривает. Если парень заканчивает бакалавриат и планирует поступать на магистратуру, то его вполне могут мобилизовать. А все потому, что по факту он в течение определенного периода не будет среди студентов. Следовательно, за ним не будет закреплена возможность обойти отсрочку.

Это предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Пока студент получает образование на дневной форме обучения, то никакая мобилизация не повлияет на сам процесс.

Напомним, что недавно в силу вступил еще один закон. Он предусматривает, что ученики, а также преподаватели профобразования попадают в список лиц, которых не будут мобилизовывать. Но актуально это лишь для тех, кто учится именно на дневной форме обучения.

Обучение в Украине начнется 1 сентября . Предполагается очный формат, но с определенными исключениями. Местные власти обязаны подготовиться к процессу с учетом ситуации по безопасности в регионе.

Раньше мы общались с юристами. Они объяснили, почему не стоит сразу же бояться повесток, а также игнорировать их. Особенно во время военного положения.

Вручение повестки не означает немедленную поездку на фронт

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко подчеркнула, что есть целый ряд видов повесток. И в них следует разбираться:

Повестка для уточнения учетных данных.

Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.

Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).

Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явка с вещами".

Алгоритм действий при получении повестки

Без боевого опыта никто никого на фронт не будет отправлять. Прежде всего мобилизованные обязаны пройти обучение. Оно продлится от недели до трех месяцев. Все зависит от военной специальности.

Адвокат Лидия Карплюк из Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" отметила, что после получения повестки необходимо явиться в военкомат. Причем это следует сделать в сроки, определенные в ней сотрудниками.

Что необходимо иметь с собой:

документ, удостоверяющий личность;

военный билет (или другой военно-учетный документ);

документы, касающиеся состояния здоровья и семейного положения, учебы и тому подобное (в общем, любые документы, которые могут стать основанием для отсрочки от призыва).

Подчеркиваем, что необходимо внимательно прочитать повестку. Ознакомьтесь с ее текстом. Убедитесь, что документ заполнен правильно. И только после этого можете ставить на нем свою подпись.

Достойно внимания – Парасюк спрогнозировал переломный момент в войне: смотрите видео