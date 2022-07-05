Военнообязанные не должны покидать место жительства без разрешения руководителя ТЦК, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Военнообязанных ожидает очередное ограничение во время военного положения. Теперь они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования.
Речь идет о норме Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", действующей с 1992 года. А об ограничениях, которые ожидают военнообязанных, сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте также Новое ограничение для военнообязанных, 36 350 уничтоженных оккупантов: основное за 132 день войны
Военнообязанные должны получить разрешение
Закон предусматривает, что во время военного времени, а оно у нас продлено до 23 августа, выезд без разрешения запрещается:
- призывникам;
- военнообязанным;
- резервистам.
Они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Генштабе разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 суток до года. Все будет зависеть от категории военнообязанного.
Сейчас проводится рассмотрение налаживания вопросов, связанных с временно перемещенными лицами. Им, подчеркивают в Генштабе, необходимо систематически пересекать административные границы то ли в связи со службой, то ли в связи с личной необходимостью.
Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны. Вместе служим и работаем на Победу!,
– подчеркивают в Генштабе.
Отметим, что едва ли не первыми о получении соответствующего разрешения заговорили в Запорожской области. Соответствующее сообщение ОВА распространила после обеда 4 июля. В нем жителям региона сообщили как о введении ограничения, так и об условиях, которых должны придерживаться военнообязанные.
Напомним, что ранее мы рассказывали об отсрочке от мобилизации. В частности говорилось о том, предусмотрена ли она для студентов, которые заканчивают бакалавриат и планируют в дальнейшем поступать в вуз.
Можно ли получить отсрочку, если заканчиваешь обучение
К сожалению, законодательство этого не предусматривает. Если парень заканчивает бакалавриат и планирует поступать на магистратуру, то его вполне могут мобилизовать. А все потому, что по факту он в течение определенного периода не будет среди студентов. Следовательно, за ним не будет закреплена возможность обойти отсрочку.
Это предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Пока студент получает образование на дневной форме обучения, то никакая мобилизация не повлияет на сам процесс.
Напомним, что недавно в силу вступил еще один закон. Он предусматривает, что ученики, а также преподаватели профобразования попадают в список лиц, которых не будут мобилизовывать. Но актуально это лишь для тех, кто учится именно на дневной форме обучения.Вашему вниманию! Обучение в Украине начнется 1 сентября. Предполагается очный формат, но с определенными исключениями. Местные власти обязаны подготовиться к процессу с учетом ситуации по безопасности в регионе.
Раньше мы общались с юристами. Они объяснили, почему не стоит сразу же бояться повесток, а также игнорировать их. Особенно во время военного положения.
Вручение повестки не означает немедленную поездку на фронт
Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко подчеркнула, что есть целый ряд видов повесток. И в них следует разбираться:
- Повестка для уточнения учетных данных.
- Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.
- Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).
- Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явка с вещами".
Алгоритм действий при получении повестки
Адвокат Лидия Карплюк из Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" отметила, что после получения повестки необходимо явиться в военкомат. Причем это следует сделать в сроки, определенные в ней сотрудниками.
Что необходимо иметь с собой:
- документ, удостоверяющий личность;
- военный билет (или другой военно-учетный документ);
- документы, касающиеся состояния здоровья и семейного положения, учебы и тому подобное (в общем, любые документы, которые могут стать основанием для отсрочки от призыва).
Подчеркиваем, что необходимо внимательно прочитать повестку. Ознакомьтесь с ее текстом. Убедитесь, что документ заполнен правильно. И только после этого можете ставить на нем свою подпись.
Достойно внимания – Парасюк спрогнозировал переломный момент в войне: смотрите видео