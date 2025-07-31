Части украинцев автоматически будут давать звание "солдат запаса": что известно
- Кабинет министров упорядочил и детализировал отдельные процедуры воинского учета и призыва по мобилизации.
- Принятие постановления состоялось 30 июля, утверждающего ряд нововведений, в частности автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия.
Кабмин урегулировал ряд процедур воинского учета и призыва граждан по мобилизации. 30 июля правительство приняло соответствующее постановление, которое утвердит нововведения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Какие изменения ввел Кабмин?
Правительство приняло постановление "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации". Отныне мужчинам, достигшим 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП для изменения своего статуса с призывника на военнообязанного.
Это будет происходить автоматически. В течение 30 дней работники ТЦК самостоятельно будут вносить изменения в Единый госреестр, менять статус и одновременно предоставлять таким мужчинам первичное звание - "солдат (матрос) запаса".
Кроме этого, принятый документ предусматривает:
автоматическую постановку на воинский учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия;
отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания;
формирование поименных списков средствами системы "Оберег" для организации отправки команд во время призыва на военную службу.
Напомним, что представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщал, что был одобрен законопроект, которым предусматривается годовая отсрочка от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 – 25 лет. Речь идет о гражданах, которые отслужили по контракту во время военного положения.