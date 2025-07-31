Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Правительство приняло постановление "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации". Отныне мужчинам, достигшим 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП для изменения своего статуса с призывника на военнообязанного.

Это будет происходить автоматически. В течение 30 дней работники ТЦК самостоятельно будут вносить изменения в Единый госреестр, менять статус и одновременно предоставлять таким мужчинам первичное звание - "солдат (матрос) запаса".

Кроме этого, принятый документ предусматривает: