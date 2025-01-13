Не простые бойцы: разведка Южной Кореи рассказала, кем оказались пленные солдаты КНДР

Украинским военным на Курщине удалось взять в плен двух солдат Северной Кореи. В Национальной разведывательной службе Южной Кореи рассказали, какую роль в войске выполняли пленные.

В то же время представитель правящей "Партии власти народа" Ли Сон Квен заявил, что один из военнопленных КНДР не намерен приехать в Южную Корею. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

Смотрите также КНДР несет потери в Курской области: южнокорейская разведка обновила данные

Кем оказались пленные солдаты КНДР

По данным южнокорейской разведки, двое пленных солдат Северной Кореи работали в Главном разведывательном бюро, которое является ключевым военным разведывательным агентством КНДР.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи также прокомментировала массовые потери северокорейских военных на поле боя. Там считают, что они обусловлены непониманием "современной войны" солдатами КНДР.

Кроме этого, в южнокорейской разведке сообщили, что Северная Корея призвала своих солдат покончить с собой, чтобы не попасть живыми в плен к украинским военным.

Напомним, что двух раненых пленных солдат КНДР уже доставили в Киев для допроса СБУ. Президент Зеленский поблагодарил украинских военных и заверил, что пленным оказывается необходимая медицинская помощь.