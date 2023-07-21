Есть подготовка следующих провокаций – Юсов о пленных украинцах, которых Россия передала Венгрии
Украине удалось вернуть 5 украинских защитников из Венгрии. Впрочем, есть информация о подготовке подобных провокаций со стороны российских спецслужб, так называемой РПЦ и с использованием Венгрии.
Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он объяснил вероятные цели российских оккупантов.
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Военнопленные в Венгрии
В июне появилась информация о передаче Венгрии украинских военнопленных. Вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что Россия передала 11 закарпатских венгров. Это не возвращение военнопленных, отметили в украинской разведке.
"Возвращение пленных – то, что происходит в рамках международного гуманитарного права, по Женевским конвенциям, информированию и участию Украины, и обязательно с участием международного Красного Креста. В этом случае мы ничего не увидели. И, конечно, это досадная ситуация. Задача Украины сделать так, чтобы подобные вещи не повторялись и активизировать международное сообщество в этом направлении", – сказал Юсов.
Он отметил пример Турции, которая выступила третьей стороной и на время забрала освобожденных из российского плена украинских защитников. Все это происходило по взаимному согласию и участию Украины.
Если другая страна выступила с подобной публичной инициативой, Украина бы поддержала. Потому что для нас главный приоритет – возвращение домой всех наших защитников и защитниц, а также гражданских. В данной ситуации говорится не о гуманных инициативах, а о российском вражеском ИПСО,
– подчеркнул представитель ГУР.
Украинские пленные в Венгрии: что известно
- 9 июня вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил заявление Российской православной церкви о передаче пленных украинцев. Речь идет об 11 военных. Тогда же украинская разведка заявляла о возможной подготовке ИПСО российскими спецслужбами с участием РПЦ.
- 20 июня представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вернуть из Венгрии трех украинских военнослужащих. Им предоставилась необходимая поддержка.
- Ранее в украинской разведке подтвердили информацию, что готовится еще одна передача РПЦ Венгрии украинских пленных, у которых "венгерское происхождение". Все это происходит без участия и согласования с Украиной.