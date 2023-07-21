Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він пояснив ймовірні цілі російських окупантів.
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Військовополонені в Угорщині
У червні з'явилася інформація про передачу Угорщині українських військовополонених. Віцепрем'єр країни з церковних справ Жолт Шем'єн підтвердив, що Росія передала 11 закарпатських угорців. Це не є поверненням військовополонених, наголосили в українській розвідці.
"Повернення полонених – те, що відбувається в рамках міжнародного гуманітарного права, за Женевськими конвенціями, інформуванням і участі України і обов'язково за участю міжнародного Червоного Хреста. В даному випадку ми нічого не побачили. І, звичайно, це прикра ситуація. Завдання України зробити так, щоб подібні речі не повторювалися і активізувати міжнародну спільноту в цьому напрямку", – сказав Юсов.
Він наголосив на прикладі Туреччини, яка виступила третьою стороною і на певний час прихистила звільнених з російського полону українських захисників. Все це відбувалося за взаємною згодою і участю України.
Якщо інша країна виступила з подібною публічною ініціативою, то Україна підтримала б. Бо для нас головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних. В даній ситуації мовиться не про гуманні ініціативи, а про російське вороже ІПСО,
– підкреслив представник ГУР.
Українські полонені в Угорщині: що відомо
- 9 червня віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив заяву Російської православної церкви про передачу полонених українців. Мовиться про 11 військових. Тоді ж українська розвідка заявляла про ймовірну підготовку ІПСО російськими спецслужбами за участю РПЦ.
- 20 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося повернути з Угорщини трьох українських військовослужбовців. Їм надалася необхідна підтримка.
- Раніше в українській розвідці підтвердили інформацію, що готується ще одна передача РПЦ Угорщині українських полонених, які мають "угорське походження". Все це відбувається без участі та погодження з Україною.