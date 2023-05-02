Об этом 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт. По его словам, сдвиги в системе произойдут не за один день.

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Процессы нужно автоматизировать

Павел Нарожный подчеркнул, что уже не первый раз военнослужащих отправляют на фронт. В частности, уже была волна, когда их заменяли ветеранами.

По его мнению, такие изменения были очень положительными и характеризовались сдвигами в правильном направлении.

Главная проблема наших военкоматов – это низкая автоматизация всех процессов,

– объяснил он.

Решение этой проблемы – вопрос далеко не в один день.

Коррупционность системы

Нарожный подчеркнул, что перемены все же должны быть.

Что можно изменить? Уровень коррупции!

– сосредоточил внимание он.

По его словам, этот месседж стал актуален после коррупционного скандала в Одессе.

Напомним! В скандал попал руководитель областного ТЦК и СП Одесской области Евгений Борисов. У него есть вилла в Испании за 3 миллиона 950 тысяч евро, которая записана на тещу, и офис за 2 миллиона евро, записанный на жену.

Поэтому единственный вариант побороться с коррупцией – отправлять боевых офицеров на серьезные позиции на фронте.

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