Об этом 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт. По его словам, сдвиги в системе произойдут не за один день.
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Процессы нужно автоматизировать
Павел Нарожный подчеркнул, что уже не первый раз военнослужащих отправляют на фронт. В частности, уже была волна, когда их заменяли ветеранами.
По его мнению, такие изменения были очень положительными и характеризовались сдвигами в правильном направлении.
Главная проблема наших военкоматов – это низкая автоматизация всех процессов,
– объяснил он.
Решение этой проблемы – вопрос далеко не в один день.
Коррупционность системы
Нарожный подчеркнул, что перемены все же должны быть.
Что можно изменить? Уровень коррупции!
– сосредоточил внимание он.
По его словам, этот месседж стал актуален после коррупционного скандала в Одессе.
Поэтому единственный вариант побороться с коррупцией – отправлять боевых офицеров на серьезные позиции на фронте.
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