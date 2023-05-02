Про це 24 Каналу розповів Павло Нарожний – військовий експерт. За його словами, зрушення в системі відбудуться не за один день.

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Процеси треба автоматизувати

Павло Нарожний наголосив, що вже не вперше військкомів відправляють на фронт. Зокрема, вже була хвиля, коли їх заміняли на ветеранів.

На його думку, такі зміни були вкрай позитивними та характеризувалися зрушеннями у правильному напрямку.

Головна проблема наших військкоматів – це низька автоматизація всіх процесів,

– пояснив він.

Розв'язання цієї проблеми – питання далеко не одного дня.

Корупційність системи

Нарожний наголосив, що зміни все ж мають бути.

Що можна змінити? Рівень корупції!

– зосередив увагу він.

За його словами, цей меседж став актуальним після корупційного скандалу в Одесі.

Нагадаємо! У скандал потрапив керівник обласного ТЦК та СП Одещини Євген Борисов. У нього є вілла в Іспанії за 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на тещу, та офіс за 2 мільйони євро, записаний на дружину.

Тож єдиний варіант поборотися із корупцією – відправляти бойових офіцерів на серйозні позиції на фронті.

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