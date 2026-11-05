Военным ВСУ, имеющим детей с инвалидностью, разрешат служить поближе к семьям

Военнослужащие, воспитывающие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут служить ближе к месту проживания своих детей. Такое решение было принято по обращению Офиса военного омбудсмена.

После обращения Офиса военного омбудсмена Главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 года поручил командованию соблюдать правила перевода военнослужащих по семейным обстоятельствам. Речь идет о рассмотрении рапортов от военнослужащих, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Что известно о решении в отношении военнослужащих, имеющих детей с инвалидностью?

Таких военнослужащих смогут переводить на равнозначные или нижестоящие должности в воинские части или органы управления, расположенные по месту жительства детей или как можно ближе к нему. При принятии решения будет учитываться укомплектованность воинских частей.

Это должно помочь родителям-военнослужащим уделять больше времени уходу за детьми.

Офис военного омбудсмена также обратился с аналогичной просьбой к Государственной пограничной службе, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

От них ожидают решений о переводе военнослужащих ближе к месту проживания детей.

Какие документы нужны для перевода в другую часть?

Офис военного омбудсмена получает многочисленные жалобы военнослужащих на отказы в переводе в другие части и задержки с выполнением приказов.

Для перевода по собственной инициативе военному сначала необходимо получить письменное отношение от командира части, в которую он хочет перейти. Документ действителен в течение 30 дней.

После этого следует подать рапорт, копию военного билета и, при необходимости, заключение ВВК.

Через приложение "Армия+" перевестись могут военнослужащие ВСУ и Нацгвардии. Для этого необходимо прослужить в своей части не менее шести месяцев, а после предыдущего добровольного перевода должно пройти не менее года.

Когда требуется согласие командира:

при переводе между боевыми или между тыловыми бригадами;

для всех офицеров.

Согласие не требуется, если военнослужащий рядового или сержантского состава переходит из тыловой части в боевую или переводится по состоянию здоровья.

Командир должен рассмотреть рапорт в течение 24 часов в ВСУ и 48 часов в Нацгвардии.

Если письменного ответа нет в установленный срок, это считается согласием на перевод. После получения приказа военнослужащий должен сдать должность и оформить убытие. В ВСУ на это отводится до 20 дней, в других воинских формированиях – до месяца.

Командиры часто объясняют задержки нехваткой личного состава, отсутствием замены и активными боевыми действиями. В то же время это не освобождает их от обязанности выполнять приказы.

Если имеется несколько приказов о переводе, преимущественную силу имеет приказ должностного лица более высокого уровня.

Если приказы отданы должностными лицами одного уровня, командир должен обратиться с просьбой об отмене одного из них.

В случае необоснованной задержки перевода или игнорирования рапорта военнослужащий может подать жалобу в Офис военного омбудсмена.