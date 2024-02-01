В ВСУ впервые начали выдавать женскую военную форму: как она выглядит
Источник:Министерство обороны Украины
Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов. Известно, что они изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.
В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно. В частности, во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.
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Что известно о форме для военнослужащих
Костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах – II и III.
Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.
Во время выдачи формы военнослужащим также присутствовала заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
К этому мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня имеем результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них – около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти,
– заявила чиновница.
Она также отметила, что сейчас фиксируется все большая заинтересованность женщин в привлечении в Вооруженные Силы на добровольной основе. По ее словам, главной задачей Минобороны является создание достойных условий для их службы.
Кроме того, участие в событии приняли Вице-спикер и депутат Верховной Рады Елена Кондратюк, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, а также другие депутаты. В частности, говорится о чиновницах из межфракционного объединения "Равные возможности", и представители общественных организаций.
Военнослужащим ВСУ начали выдавать женскую военную форму / Фото Министерства обороны Украины
По данным Минобороны, сейчас сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года были объявлены тендеры на закупки этих товаров.
Как отметили в ведомстве, 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.
Мобилизация женщин в Украине: основное
- Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект. В нем четко прописано, кого именно из женщин могут привлекать на службу во время мобилизации. Впрочем, об изменениях в проекте речь не идет.
- Пригодными являются женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, они подлежат учету. Также говорится о тех, кто имеет специальность или профессию, родственную с военно-учетной специальностью. Однако они могут проходить службу в армии по желанию.
- В частности, добровольно могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время женщины на учете.