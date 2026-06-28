Мы в этом не очень эффективны, – боец ВСУ признался в самой большой проблеме армии

Война в Украине продолжается уже более четырёх лет, истощая силы страны. Если в начале полномасштабного вторжения выстраивались очереди из тех, кто стремился защищать Украину, то сегодня многим приходится объяснять важность защиты нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба, отметив, какой дефицит ощущается в украинской армии больше всего. Он обратил внимание на то, как можно решить эту задачу.

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Какие специалисты нужны в армии?

Вышебаба отметил, что самая большая проблема украинской армии — это нехватка людей.

Существует постоянная нехватка людей, из-за чего невозможно осуществить ротацию даже в пределах подразделения. Людям приходится дольше находиться на позициях именно из-за нехватки личного состава. Я уже не говорю о том, что нужно сменить тех людей, кто долго находится в армии, потому что им становится всё сложнее и физически, и психологически,

– пояснил он.

Все это происходит, по мнению военнослужащего, из-за того, что люди приспособились к жизни в условиях войны. Они нашли массу схем по бронированию и откупу на этапе мобилизации.

Что касается соблюдения законности этого процесса – мы в этом не очень эффективны,

– подчеркнул Вышебаба.

Военнослужащий рассказал, что когда его 68-я бригада переезжала из Покровского на Сумское направление, где сейчас находится, у него была возможность поехать в ТЦК в Тернополе и поработать с рекрутами, чтобы мотивировать их пойти в его подразделение.

За две недели набора ни один человек не пришел сам. Всех остальных мобилизовывали. И это такой огромный контраст по сравнению с тем, что происходило в 2022 году. Я тоже призывался в Тернополе в начале полномасштабного вторжения, и тогда там была большая очередь из тех, кто хотел воевать. Я даже ходил к комиссару, чтобы меня взяли, потому что у меня было отрицательное заключение ВЛК,

– вспомнил он.

Прошло четыре года, и, по его словам, из тех, кого мобилизуют, никто не хочет служить. Они понимают, что у них есть обязательства, но им нужно несколько дней, чтобы опомниться и осознать, что у них уже нет выхода.

"Тогда я уже начинал с ними разговаривать, объясняя, что нужно выбирать подразделение, и наше – действительно классное. Также разъяснял работу минометчиков. Понятно, что люди не хотят гибнуть, калечиться, терять время своей жизни. Но разве кто-то из нас этого хочет? Есть долг, который нужно выполнять", – пояснил Павел Вышебаба.

Как нужно решать проблему нехватки людей в армии: смотрите видео

В армии, по его словам, очень нужны специалисты, которые могут собрать НРК, настроить систему связи и т. д. Этому трудно быстро научить, нужен человек с опытом. Поэтому такие люди очень ценятся в армии, и они всегда нужны. Однако они обычно опасаются, что их примут на такую должность в армии, а потом отправят в пехоту.

Поэтому нужно бороться с этими страхами, возможно, давать соответствующие гарантии, что люди останутся на своих должностях. А также, как считает военнослужащий, важно успокаивать и убеждать их, что они нужны в армии и должны быть полезны государству.