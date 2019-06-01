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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Военнослужащим, которые готовятся к ООС, пообещали премию: известная сумма

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      Бойцы ВСУ нуждаются в дополнительной финансовой мотивации
      Бойцы ВСУ нуждаются в дополнительной финансовой мотивации / 24 канал

      Министр обороны Степан Полторак пообещал по 3 тысячи гривен военным, которых интенсивно в завершающей фазе готовят отправить в зону операции объединенных сил.

      Бойцы, которых готовят в ООС, испытывают особенно значительные нагрузки, длительное время находятся в полевых условиях. И учебный процесс в них очень изнурительный – ведь они должны достичь полной боевой слаженности. Об этом глава Минобороны Степан Полторак написал на своей странице в Facebook.

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      Именно поэтому и с целью повышения мотивации бойцов вооруженных сил, которые завершают подготовку к отправке в район проведения операции объединенных сил, Полторак "принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысяч гривен".

      Интересно, что в комментариях к посту министра военнослужащие заметили, что военнослужащие в пунктах постоянной дислокации также не отказались бы от премии. А вот те, кто находится в ООС, больше хотели бы "отпуска дней 15 в год", чем мотивации деньгами.

      Почему Полторак все еще во главе Минобороны?Степана Полторака лишить права управлять Минобороны призвал Верховную Раду президент Владимир Зеленский еще во время своей инаугурационной речи 20 мая. И Полторак подал в отставку сразу после того, как отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии.

      30 мая Владимир Зеленский внес в Раду предоставление на увольнение с должностей двух министров, включая Полторака, и председателя СБУ. Рассмотрения предоставлений президента в парламенте еще не было.

      Пойдут ли Грицак, Полторак и Климкин в отставку: как будут голосовать фракции Рады – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Степан Полторак Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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