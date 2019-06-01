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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Військовим, які готуються до ООС, пообіцяли премію: відома сума

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      Бійці ЗСУ потребують додаткової фінансової мотивації
      Бійці ЗСУ потребують додаткової фінансової мотивації / 24 канал

      Міністр оборони Степан Полторак пообіцяв по 3 тисячі гривень військовим, яких інтенсивно та у завершальній фазі готують відправити до зони Операції об'єднаних сил.

      Бійці, яких готують до ООС, зазнають особливо значних навантажень, тривалий час перебувають у польових умовах. Та й навчальний процес у них дуже виснажливий – адже вони повинні досягти повного бойового злагодження. Про це очільник Міноборони Степан Полторак написав на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Втрати України на Донбасі у травні: що відомо про 9 загиблих військових

      Саме тому і з метою підвищення мотивації бійців збройних сил, які завершують підготовку до відправлення у район проведення Операції об'єднаних сил, Полторак "прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тисячі гривень".

      Цікаво, що у коментарях до посту міністра військовослужбовці зауважили, що військовослужбовці у пунктах постійної дислокації також не відмовилися б від премії. А от ті, хто перебуває в ООС, більше бажали б "відпустки днів на 15 за рік", аніж мотивації грошима.

      Чому Полторак все ще на чолі Міноборони? Степана Полторака позбавити права керувати Міноборони закликав Верховну Раду президент Володимир Зеленський ще під час своєї інавгураційної промови 20 травня. І Полторак подав у відставку відразу після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії.

      30 травня Володимир Зеленський вніс до Ради подання на звільнення з посад двох міністрів, включно з Полтораком, і голови СБУ. Розгляду подань президента в парламенті ще було.

      Чи підуть Грицак, Полторак і Клімкін у відставку: як голосуватимуть фракції Ради – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Степан Полторак Гроші
      Джерело: 24 канал
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