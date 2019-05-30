Чи підуть Грицак, Полторак і Клімкін у відставку: як голосуватимуть фракції Ради

30 травня президент України вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Усі три проекти постанов вже надійшли до парламенту і фракції поступово визначаються, підтримуватимуть чи ні ініціативу Володимира Зеленського.

"Радикальна партія" Олега Ляшка

Фракція "Радикальної партії" Олега Ляшка не голосуватиме за звільнення міністрів оборони і закордонних справ України, а також глави Служби безпеки України.

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Щонайменше до тих пір, поки Президент України Володимир Зеленський не запропонує свої кандидатури на зазначені посади. Про це повідомив лідер фракції Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Залишати без легітимного керівництва силові відомства у воюючій країні – це безвідповідально і послаблює нашу обороноздатність,

– написав Ляшко.

Сайт Верховної Ради вказує, що у складі фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка – 21 депутат.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко

Фракція "Батьківщина" голосуватиме за відставку Павла Клімкіна, Степана Полторака та Василя Грицака. Про це повідомив "Інтерфаксу" заступник голови фракції Сергій Соболєв.

Сайт Верховної Ради вказує, що у складі фракції "Батьківщина" – 20 народних депутатів

"Самопоміч" Андрія Садового

Фракція "Самопоміч" підтримає подання Президента України Володимира Зеленського про відставку міністрів закордонних справ і оборони, а також глави СБУ. Про це заявив лідер фракції Олег Березюк.

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За його словами, президент виграв вибори з небувалим результатом і бере на себе відповідальність, призначаючи своїх міністрів.

Тож парламент не має морального права не брати відставки міністрів і не приймати рішень за пропозиціями, які робить президент,

– сказав Березюк.

Лідер фракції також зазначив, що відхилення Радою відставки Володимира Гройсмана – абсурдне: "Після сьогоднішнього фарсу з урядом очевидно було, що коаліція не відправить його у відставку. Це дрібна примітивна політична гра, яка ще більше знецінює парламент і, без сумніву, є звичайним політичним піаром перед виборами "

Сайт Верховної Ради вказує, що у складі фракції "Самопоміч" – 25 депутатів.

Інші фракції ("Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Воля народу" та "Відродження") наразі ще не оприлюднили своїх позицій. Нагадаємо, щоб відставка Полторака, Клімкіна чи Грицака вважалася такою, що відбулася, за неї повинні проголосувати щонайменше 226 народних депутатів.