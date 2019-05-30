Пойдут ли Грицак, Полторак и Климкин в отставку: как будут голосовать фракции Рады

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и фракции постепенно определяются, будут поддерживать или нет инициативу Владимира Зеленского.

"Радикальная партия" Олега Ляшко

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко не будет голосовать за увольнение министров обороны и иностранных дел Украины, а также главы Службы безопасности Украины.

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Как минимум до тех пор, пока Президент Украины Владимир Зеленский не предложит свои кандидатуры на указанные должности. Об этом сообщил лидер фракции Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Оставлять без легитимного руководства силовые ведомства в воюющей стране – это безответственно и ослабляет нашу обороноспособность,

– написал Ляшко.

Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко – 21 депутат.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за отставку Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Батькивщина" – 20 народных депутатов

"Самопомич" Андрея Садового

Фракция "Самопомощь" поддержит представление Президента Украины Владимира Зеленского об отставке министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ. Об этом заявил лидер фракции Олег Березюк.

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По его словам, президент выиграл выборы с небывалым результатом и берет на себя ответственность, назначая своих министров.

Поэтому парламент не имеет морального права не принимать отставки министров и не принимать решений по предложениям, которые делает президент,

– сказал Березюк.

Лидер фракции также отметил, что отклонение Радой отставки Владимира Гройсмана – абсурдное: "После сегодняшнего фарса с правительством очевидно было, что коалиция не отправит его в отставку. Это мелкая примитивная политическая игра, которая еще больше обесценивает парламент и, без сомнения, является обычным политическим пиаром перед выборами "

Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Самопомич" – 25 депутатов.

Другие фракции ("Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Воля народа" и "Возрождение") пока еще не обнародовали свои позиции. Напомним, чтобы отставка Полторака, Климкина или Грицака считалась состоявшейся, за нее должны проголосовать по меньшей мере 226 народных депутатов.