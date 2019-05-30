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      Пойдут ли Грицак, Полторак и Климкин в отставку: как будут голосовать фракции Рады

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      Главы МИД, СБУ и Минобороны, по мнению президента должны уйти в отставку
      Главы МИД, СБУ и Минобороны, по мнению президента должны уйти в отставку / Коллаж 24 канала

      30 мая президент Украины внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Все три проекта постановлений уже поступили в парламент и фракции постепенно определяются, будут поддерживать или нет инициативу Владимира Зеленского.

      "Радикальная партия" Олега Ляшко

      Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко не будет голосовать за увольнение министров обороны и иностранных дел Украины, а также главы Службы безопасности Украины.

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      Как минимум до тех пор, пока Президент Украины Владимир Зеленский не предложит свои кандидатуры на указанные должности. Об этом сообщил лидер фракции Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

      Оставлять без легитимного руководства силовые ведомства в воюющей стране – это безответственно и ослабляет нашу обороноспособность,
      – написал Ляшко.

      Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко – 21 депутат.

      "Батькивщина" Юлии Тимошенко

      Фракция "Батькивщина" будет голосовать за отставку Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

      Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Батькивщина" – 20 народных депутатов

      "Самопомич" Андрея Садового

      Фракция "Самопомощь" поддержит представление Президента Украины Владимира Зеленского об отставке министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ. Об этом заявил лидер фракции Олег Березюк.

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      По его словам, президент выиграл выборы с небывалым результатом и берет на себя ответственность, назначая своих министров.

      Поэтому парламент не имеет морального права не принимать отставки министров и не принимать решений по предложениям, которые делает президент,
      – сказал Березюк.

      Лидер фракции также отметил, что отклонение Радой отставки Владимира Гройсмана – абсурдное: "После сегодняшнего фарса с правительством очевидно было, что коалиция не отправит его в отставку. Это мелкая примитивная политическая игра, которая еще больше обесценивает парламент и, без сомнения, является обычным политическим пиаром перед выборами "

      Сайт Верховной Рады указывает, что в составе фракции "Самопомич" – 25 депутатов.

      Другие фракции ("Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Воля народа" и "Возрождение") пока еще не обнародовали свои позиции. Напомним, чтобы отставка Полторака, Климкина или Грицака считалась состоявшейся, за нее должны проголосовать по меньшей мере 226 народных депутатов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский МИД Украины Самопомич Радикальна партія ВО Батьківщина Павел Климкин СБУ Міністерство оборони України Василий Грицак Степан Полторак
      Источник: 24 канал
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