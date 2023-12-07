Об эмбарго не слышали: на базу Военно-морских сил США прибыл танкер с нефтепродуктами из России

7 декабря на главную военно-морскую базу США привезли десятки тысяч тонн российских нефтепродуктов. Это несмотря на действие эмбарго на "черное золото" страны-агрессора, которое было введено уже почти год назад.

В Институте Черноморских стратегических исследований рассказали о факте нарушения эмбарго на российскую нефть. Главные участники инцидента – военная база США и компания из Германии.

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Не прошло и года

Так, 7 декабря в 02:40 танкер AVENCA привез 50 тысяч тонн российских нефтепродуктов прямым рейсом из Новороссийска в Военно-морскую базу Норфолк.

Военно-морская база Норфолк – главная военно-морская база Военно-морских сил США на восточном побережье страны, расположенная в юго-восточной части бухты Гемптон-Роудс на выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан. Это крупнейшая военно-морская база в мире и крупнейшая инсталляция ВМС США, где размещается 75 боевых кораблей, 14 пирсов и причалов, а также 134 самолета, 11 авиационных ангаров. Также Норфолк – основной порт базирования четырех ударных авианосных групп и кораблей, входящих в их состав.

По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований, танкер, привезший российскую нефть в США, принадлежит компании из Германии, участвующей в эмбарго.

Напомним, что запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из России, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута, вступил в силу 5 февраля 2023 года.

Компания из Германии через Новороссийск доставила российские нефтепродукты в США / Фото Facebook Андрей Клименко

Россия обогатилась на нефти

Несмотря на ряд ограничений ЕС по импорту российских нефтепродуктов, страна-агрессор смогла приумножить доходы от нефти почти на 11 миллиардов долларов. В этом году Россия поставляла импортерам около 45% нефти.

По данным СМИ, ежемесячный доход России от экспорта "черного золота" сейчас даже больше, чем до вторжения в Украину. Москва нашла способ, как обойти ограничения, установившие "ценовой потолок" на нефть – она использует поставки через "теневой флот". Так, одна из стран, обеспечивающая так называемый "теневой флот" России – Греция. Ее суда перегрузили в этом году больше российской нефти, чем конкуренты из других стран.