В Інституті Чорноморських стратегічних досліджень розповіли про факт порушення ембарго на російську нафту. Головні учасники інциденту – військова база США та компанія з Німеччини.
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Не минуло й року
Так, 7 грудня о 02:40 танкер AVENCA привіз 50 тисяч тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з Новоросійська до Військово-морської бази Норфолк.
За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, танкер, який привіз російську нафту до США, належить компанії з Німеччини, яка бере участь в ембарго.
Нагадаємо, що заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із Росії, зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту, набула чинності 5 лютого 2023 року.
Компанія з Німеччини через Новоросійськ доправила російські нафропродукти до США / Фото Facebook Андрій Клименко
Росія збагатилася на нафті
Попри низку обмежень ЄС щодо імпорту російських нафтопродуктів, країна-агресорка змогла примножити доходи від нафти на майже 11 мільярдів доларів. Цьогоріч Росія постачала імпортерам близько 45% нафти.
За даними ЗМІ, щомісячний дохід Росії від експорту нафтопродуктів наразі навіть більший, ніж до вторгнення в Україну. Москва знайшла спосіб, як обійти обмеження, що встановили "цінову стелю" на нафту — вона використовує поставки чере "тіньовий флот". Так, одна з країн, яка забезпечує так званий "тіньовий флот" Росії, – Греція. Її судна перевантажили цього року більше московської нафти, ніж конкуренти з інших країн.