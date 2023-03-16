Сразу три страны объявили о новых пакетах военной помощи для Украины

Партнеры Украины постоянно помогают нашим военным бороться с оккупантами и прогонять их с территории нашего государства. Только за последние два дня, 15 и 16 марта, стало известно об объявлении новых пакетов военной помощи сразу от трех государств.

Такое известие поступило от Германии, Эстонии и Литвы. При этом перечень оказанной помощи впечатляет, сообщает 24 Канал.

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Широкий пакет военной помощи от Германии

Как отметили на правительственном сайте Германии В новый пакет помощи для Украины вошел широкий перечень необходимых армии вещей. Речь идет, в частности, о боеприпасах для РСЗО, 155-мм снарядах, пистолетах, генераторах и палатках.

Также в Германии опубликовали список ранее оказанной летальной и нелетальной военной поддержки Украины. Он включает поставки не только из Федеральных вооруженных сил, но и из "немецкой промышленности, финансируемой из фондов федерального правительства для так называемого развития потенциала безопасности".

Так, по данным правительства страны-партнера, Германия в последнем пакете передала:

5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров,

155-миллиметровые высокоточные боеприпасы,

боеприпасы для РСЗО MARS II,

500 пистолетов SFP9,

2 автопогрузчика,

2 ангарных палатки,

4 системы мобильных антенн,

25 генераторов.

В планах Германии также предоставить военным Украину еще 5330 снарядов калибра 155 миллиметров и ракеты для системы ПВО SLM Iris-T.

При этом, как отметили на правительственном сайте, из соображений безопасности Федеральное правительство воздерживается от предоставления детальной информации о способах и дате транспортировки до завершения передачи.

Стоит отметить, что в целом с 1 января 2022 года по 13 марта 2023 года Германия передала Украине военной помощи почти на 2,7 миллиарда евро.

Военная помощь от Эстонии

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, его государство присоединяется к инициативе Евросоюза по закупке артиллерийских снарядов. Однако при этом видит целесообразность продолжать отправлять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи Украине.

Так что он при поддержке правительства страны объявил о намерении отправить пакет военной помощи, в котором будут:

снайперское оружие,

полуавтоматические винтовки,

оптические прицелы,

бинокли,

боеприпасы,

индивидуальное и специальное снаряжение,

патрульные катера,

тепловизоры,

медицинское оборудование.

При этом общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро. Всего же за год полномасштабной войны Эстония уже предоставила украинской армии военную помощь на сумму почти на 400 миллионов евро, что эквивалентно более 1% ВВП государства.

Отметим, что недавно Певкур прибыл в Украину с визитом, во время которого встретился с министром обороны Алексеем Резниковым. В это время он объявил об очередном пакете военной помощи.

Что включает в себя пакет военной помощи от Литвы

О военной помощи Украине объявил министр обороны государства Арвидас Анушаускас. В пакете от Литвы защитники Украины получат:

155-мм боеприпасы,

транспорт,

военные пайки.

При этом, по словам министра обороны государства-партнера, общая стоимость военной поддержки от Литвы Украине вскоре достигнет 450 миллионов евро.